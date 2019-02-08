اكتشاف علمي مهم يخص مرضى السكر

توصل باحثون بمعهد “ماستشوستس” للتكنولوجيا إلى طريقة لوضع جرعة دواء داخل حبة صغيرة للغاية لضخ الإنسولين أو أي دواء آخر من داخل المعدة.

ونقلت وكالة أنباء “أسوتشيد برس” عن الباحثين تأكيدهم ابتكار أداة بحجم حبة البازلاء من شكل صدفة السلحفاة لتدخل إلى المعدة وتتدحرج لموقع معين لتضخ الإنسولين المجفف في جدار المعدة.

وأتى هذا الإنجاز بعد فشل العديد من الأدوية في مقاومة نظام الجهاز الهضمي القاسي.

وأشار الباحثون إلى اختبار هذه الأداة على الخنازير لتحقق نجاحا كبير في خفض سكر الدم إلى مستويات مماثلة للجرعات التقليدية مؤكدين وجود حاجة لإجراء مزيد من الأبحاث قبل إجراء التجارب على البشر.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية