منوعات

اكتشاف علمي مهم يخص مرضى السكر

تم النشر منذُ 19 ساعة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

توصل باحثون بمعهد “ماستشوستس” للتكنولوجيا إلى طريقة لوضع جرعة دواء داخل حبة صغيرة للغاية لضخ الإنسولين أو أي دواء آخر من داخل المعدة.

ونقلت وكالة أنباء “أسوتشيد برس” عن الباحثين تأكيدهم ابتكار أداة بحجم حبة البازلاء من شكل صدفة السلحفاة لتدخل إلى المعدة وتتدحرج لموقع معين لتضخ الإنسولين المجفف في جدار المعدة.

وأتى هذا الإنجاز بعد فشل العديد من الأدوية في مقاومة نظام الجهاز الهضمي القاسي.

وأشار الباحثون إلى اختبار هذه الأداة على الخنازير لتحقق نجاحا كبير في خفض سكر الدم إلى مستويات مماثلة للجرعات التقليدية مؤكدين وجود حاجة لإجراء مزيد من الأبحاث قبل إجراء التجارب على البشر.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك