هل تُغلق باب غرفة صغارك أثناء نومهم؟..  اقْرأ لتُغيّر رأيك

218TV|خاص

كثير من الأهالي يتركون أبواب غرف نوم أطفالهم مفتوحة أثناء ساعات الليل تحت تبرير دائم من الأهالي، بحجة أن إبقاء أبواب غرف نوم الأطفال مفتوحة من شأنه أن يُشْعِر الأطفال بالأمان، ولمعرفة أي خطر مفاجئ يمكن أن يقع في غرف الأطفال وسهولة وصول صوت هذا الخطر إلى الوالدين فور حدوثه، لكن ثلاثة حرائق داخل أحياء بريطانية منذ مطلع العام الحالي أعطت دليلا على أن أبقاء أبواب غرف نوم الأطفال مغلقة هو الحل الآمن والمثالي.

ووفق صحيفة “ميرور” فإن حريقا شب في أحد المنازل أثناء إغلاق الأهالي أبواب غرف نوم أطفالهم، إذ لم يستطع الحريق الذي التهم أجزاء واسعة من المنزل من مقاومة الباب المغلق لغرف نوم الأطفال، ففي الصور التي نشرتها الصحيفة للمنزل لوحظ أن الباب المغلق لغرفة نوم الأطفال قد تفحم تماما من الخارج، لكنه بدا من الداخل بدون أي آثار للحريق، وهو ما أنقذ الأطفال من موت محقق حرقا بالنيران.

وبعد الحادثة التي جذبت العائلات البريطانية بقوة فإن مستويات داخل هيئات الأغاثة والإطفاء والسلامة تنوي وضع توجيه للأهالي بإبقاء أبواب غرف نوم الأطفال مغلقة أثناء نوم الأطفال ضمن إرشادات السلامة العامة التي تصدرها الجهات الرسمية في المدن البريطانية الكبرى.

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