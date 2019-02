كفاءة استهلاك الوقود تُكلف «فيات كرايسلر» 77 مليون دولار

دفعت “فيات كرايسلر عقوبات مدنية بقيمة 77 مليون دولار في الولايات المتحدة، العام الماضي، بسبب عدم الوفاء بمتطلبات اقتصاد الوقود في 2016، وذلك في أول إشارة كبيرة على أن القطاع يواجه صعوبات في الالتزام بقواعد الانبعاثات.

وأشارت الشركة إلى أن هذه المدفوعات كانت متوقعة وأن التكلفة جرى احتسابها ضمن النتائج المالية للشركة في الربع الأخير من العام الماضي، والتي نشرت يوم الخميس.

كانت الشركة اشترت من قبل أرصدة انبعاثات من تسلا وتويوتا وهوندا، بسحب ما نشرته وكالة “رويترز”.

ودفعت فيات كرايسلر هذه العقوبات عن أسطول السيارات المنتج محليا، والذي لم يف بمتطلبات الكفاءة. وأشارت الشركة إلى أن القواعد الحاكمة للسيارات المنتجة محليا تقيد استخدام أرصدة الانبعاثات.

وكانت شركة “فيات كرايسلر” لصناعة السيارات أعلنت أنها تستدعي 4.8 مليون سيارة في الولايات المتحدة الأمريكية، في شهر مايو من العام الماضي، بسبب عيب في الصناعة، قد يمنع السائقين من وقف تشغيل مثبت السرعة، وحذرت أصحاب السيارات من استخدام نظام التحكم في السرعة لحين تحديث البرمجيات.

