جديد LG هاتف LG G8 ThinQ بكاميرا ثلاثية الأبعاد

كشفت شركة LG عن هاتفها الجديد LG G8 ThinQ والذي ستطرحه في الأسواق خلال المؤتمر العالمي للجوال المقرر عقده في برشلونة نهاية فبراير الحالي.

وأشارت التقارير إلى أن الهاتف الجديد سيحتوي على كاميرا أمامية ثلاثية الأبعاد تم تصميمها من قبل شركة التقنية الألمانية Infineon، وتستند الكاميرا على تكنولوجيا Time of Light والتي ستعطي ميزات إضافية للكاميرا الأمامية.

وتتميز تقنية Time of Light بقدرتها على جمع القياسات وذلك من خلال التقاط ضوء الأشعة تحت الحمراء التي تنعكس من الوجه، الأمر الذي سيكون مناسبا في حالات الإضاءة المنخفضة، كما أن هذه التقنية ستقلل من استهلاك البطارية.

وستقوم الشركة باستخدام هذه التقنية من أجل تعزيز أمان الهاتف الشخصي، ومن أجل أن تلائم تطبيقات الواقع المعزز.

وصرح أحد مسؤولي شركة Infineon بأن الكاميرا ثلاثية الأبعاد ستكون أساسية في جميع الهواتف خلال السنوات الخمس القادمة، وسيكون للشركة نصيب الأسد منها.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية