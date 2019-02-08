مميزات إضافية بتحديث “فيسبوك ماسنجر” الجديد

احتوى التصميم الجديد لتطبيق “فيسبوك ماسنجر” الجديد على مجموعة من المميزات التي من المتوقع أن تنال رضا المستخدمين.

فمن خلال “فيسبوك ماسنجر” الجديد أصبح بإمكان المستخدم أن يقوم بفتح 3 علامات تبويب هي: البحث عن الأشخاص، والدردشات، بالإضافة إلى استكشاف الأشخاص والقصص.

وأصبح بإمكان المستخدم أن يقوم باختيار ألوان للدردشة في وقت محدد، وفور قيام المستخدم بتمرير الدردشة إلى أعلى سيتغير اللون، ويساعد هذا الأمر المستخدم على معرفة إن كانت الدردشة مهمة أو غير مهمة، أو إن كانت دردشة فردية أم جماعية.

وأتاح التصميم الجديد إمكانية تصرف المستخدم بالدردشة كيفما يشاء، فيمكنه أن يقوم بحذفها، أو كتمها، أو إغلاقها، أو تشغيل كاميرا، أو بدء مكالمة صوت أو فيديو.

واقتبس التصميم الجديد عدة أزرار من التطبيقات الأخرى، منها أزرار مشاركة الصور المتحركة، حيث تم وضعها بجوار حقل النص.

كما تميز تصميم فيسبوك ماسنجر بإتاحة الفرصة للمستخدم لكي يستخدم الوضع المظلم الذي يساهم في الحفاظ على صحة العينين.

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