 عشرة كتب عالمية لهذا العام… لا تفوتك قراءتها

أعلنت هيئة الإذاعة البريطانية (بي. بي.سي) ترشيحاتها لأفضل عشرة كتب ينتظر طرحها بالأسواق خلال 2019، وتتضمن القائمة:

1) «فتيان نيكيل» أو The Nickel Boys للروائي الأميركي كولسون وايتهيد الحاصل على جائزة بوليتزر 2016، تحكي قصص مجموعة فتيان ذوي بشرة سوداء، يتم إرسالهم إلى أكاديمية نيكيل التي تمنح تدريبا جسديا وذهنيا لروّادها.

2) «مصدر احترام الذات» أو The Source of Self Regard، ويضم مجموعة مقالات وتأملات حول الثقافة والفنوون والعدالة تلخص 40 سنة من تجربة الكاتبة الأميركية توني موريسون.

3) «فريق العزل» أو The Impeachersوتتناول فيه الكاتبة بريندا واين آبل، واقعة جرت في فبراير1868، قام فيها عضو من مجلس النواب بإجراءات عزل الرئيس السابع عشر للولايات المتحدة أندرو جونسون لارتكابه جرائم جسيمة أثناء توليه السلطة».

4) «فهد أسود، ذئب أحمر» أو Black Leopard، Red Wolf للكاتب جامايكي الأصل والحائز على جائزة الـ«مان بوكر» مارلون جيمس، ويلخص فكرة الرواية بعبارته في المقدّمة: «الحقيقة يتغير شكلها، كما يأكل التمساح القمر».

5) «فوق الأرض، نكون رائعين لوقت قصير» أو On Earth، We are Briefly Gorgeous، للكاتب والشاعر الأميركي الفيتنامي المولد أوشن فونج، والحاصل على جائزة «تي إس إليوت». رواية تشبه التعويذة السحرية يتناول فيها سيرة ليتل دوج، وخفايا أمور العرق، والطبقة الاجتماعية، والنوع، وواقع اللاجئين.

6) باولاواي أو Bowlaway، إليزابيث ماكراكين، رواية متميزة ذات طابع كوميدي تدور داخل بلدة صغيرة بولاية نيو إنغلاند الأميركية.

7) «ولد صغير» أو Little Boy، لورانس فيرلنجيتي. يستحضر فيها صاموئيل بيكت وجيمس جويس وآلان جينسبرج، ومارسيل بروست في «روايته التجريبية» فالرواية عبارة عن مزيج من السيرة الذاتية، والفلسفة والشعر.

8) «الأشباح» أو Phantoms، كريستيان كيفير. تدور الرواية حول راي كواساكي، الذي يتطوع للقتال في الحرب العالمية الثانية، يعود إلى منزله في مقاطعة بلاسير بولاية كاليفورنيا عام 1945، ليكتشف أنه لم يعد مرحبا به.

9) «المجرى القديم» أو The Old Drift لـ”ناموالي سيربيل” الحائزة على جائزة كاين للقصة القصيرة المنشورة بالإنجليزية لكتاب أفارقة، تتناول قرنين من تاريخ زامبيا. تمزج الرواية ما بين أساليب القوطية والأفرو – المستقبلي.

10) «الأميركيون الآخرون» أو The Other Americans، ليلى لامي. يغلق دريس جوراوي مطعمه في ليلة ويقطع الطريق السريع لتدهسه سيارة مسرعة. ويأتي مقتله ليجمع عددا متنوعا من الشخصيات، تقاوم كلها من أجل تحقيق التوازن ما بين الحب، والعائلة، والعمل.

