تحذير من سرقة البيانات عبر صور مجهولة الهوية

يمكن للهكرز سرقة بيانات الضحايا من هواتفهم بإرسال صور مفخخة، مثل

كلمات المرور وتفاصيل بطاقة الائتمان وكذلك الأموال. وأطلقت شركات

مختصة تحذيرا أمنيا عاجلا بهذا الخصوص، وحددت ملفات PNG مراوغة

تحتوي على كود خطر يتيح للمجرمين الوصول إلى هاتفك.

ويعتبر النقر على هذه الصورة وفتحها مثل فتح باب

البيت أو النوافذ مشرعة ولو قليلًا ما يسمح للمتسولين واللصوص بدخول المنزل، وأخذ

الأشياء الثمينة.

ويُوصى بأنه إذا كان الشخص لا يعرف هوية الصورة

أو يتذكر من أرسلها له أو لا تشبه الصور التي تأتيه من الأصدقاء عادة، فعليه ألا

يفتحها، ليسلم من شرها.

وتؤثر ثغرة الأمان هذه على أنظمة الأندرويد، وقد

أصدر تصحيح في 5 فبراير الجاري يعمل على سد هذه الثغرة، لكن الأمر متروك لمصنّعي

الهاتف الفرديين لإطلاقه.

وصنف هذا التهديد من نوع تقنية القرصنة الجديدة

“الخطيرة” في نشرة أمان Android الشهرية. عمومًا فإن فتح

الملفات الخبيثة يمكّن القراصنة من تنفيذ تعليمات برمجية عشوائية، وهذا يعني أنه

بإمكانهم تشغيل برامج مصممة لسرقتك، أو التجسس عليك أو القيام ببعض الخدع السيئة

الأخرى.

وبرغم أنه حتى الآن لم يكن هناك استغلال نشط

للعملاء، إلا أن الأمر قد يكون مجرد مسألة وقت قبل أن يصبح الفرد ضحية، لذلك

فالحذر مطلوب، والمطلوب تحديث جهازك.

المصدر: العربية نت

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