قام وزير الصحه بحكومة الوفاق الوطني، أمس الخميس، بزيارة عمل رفقة وكيل وزارة الشؤون الإجتماعية ورئيس مصلحه الأحوال المدنية.

وكان في استقبالهم عميد وأعضاء المجلس البلدي صبراتة، وعمداء البلديات لكل من الجميل وزلطن ورقدالين والمنشية، ومدراء مستشفيات صرمان وصبراته ومدير المعهد القومي لعلاج الأورام ومدير مركز القلب، وكذلك المدراء بمكاتب السجل المدني صبراتة وصرمان والجميل والمنشية ورقدالين، ومدير الأمن صبراته.

هذا وشملت هذه الزيارة المعهد القومي لعلاج الأورام ومستشفى صبراتة التعليمي.

وعقد الوزير اجتماعاً بمقر المعهد القومي لعلاج الأورام بحضور مدير العام للمعهد ورؤساء الأقسام والإدارات، حيث قام الوزير بجولة تفقدية لأقسام المعهد، رفقة عميد البلدية ومدير المعهد القومي لعلاج الأورام.

واكد وزير الصحة سعي الوزارة لمعالجة المشاكل والمختنقات التي تعيق عمل المعهد.

ثم تابع ميدانياً نسبة الإنجاز بالمشاريع قيد التنفيذ بالمعهد، واستئناف العمل بها.

ودعا الوزير إدارة المستشفيات لاستقطاب العناصر الطبية والطبية المساعدة، وتشجيعهم للحد من تسربهم إلى القطاع الخاص.

كما وعد بمعالجة كافة العراقيل والصعوبات التي تواجه قطاع الصحة وخاصة داخل بلدية صبراتة.

The post وزير الصحة يتفقد المؤسسات الصحية ببلدية صبراتة appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا