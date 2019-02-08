أسترالي يحصل على الدكتوراه بعد الـ90

نجح الأسترالي ديفيد بوتوملي البالغ من العمر 94 عاما في تحقيق حلمه والحصول على شهادة الدكتوراه في الفلسفة ليكون بذلك أكبر شخص في أستراليا ينال هذه الشهادة.

ودرس ديفيد الدكتوراه في جامعة كورتين الواقعة في ولاية أستراليا الجنوبية بدوام جزئي لمدة 7 سنوات.

وعبر بوتوملي عن سعادته بحصوله على الدكتوراه وعن الإحساس الرائع الذي شعر به، وقال إنه يستعد لمواصلة الدراسة، وقضاء وقت سعيد مع زوجته آن صاحبة 68 عاما.

من جهة أخرى أبدت نائبة رئيس الجامعة فخرها بالإنجاز الذي حققه ديفيد بوتوملي، والذي أثبت من خلاله أن العمر مجرد رقم، وأن الإنسان قادر على تحقيق أحلامه في أي سن كان.

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