خلال تصفح الهواتف الذكية، تظهر لكثير من المستخدمين مشكلة الإعلانات المنبثقة بطريقة غير محببة ولا مفضلة بالنسبة لهم.

ونشر موقع “ديجتال تريندز” التقني المتخصص، الطريقة المثلى لوقف الإعلانات المنبثقة المزعجة على نظام تشغيل “أندرويد”، خاصة أن الكثير منها اكتشف بأنها تحمل في طياتها برمجيات خبيثة.

على متصفح “كروم”

يعد متصفح “كروم” هو أفضل متصفحات الإنترنت لنظام تشغيل “أندرويد”، ويحتوي على اثنين من الخيارات المضمنة للمساعدة في القضاء عىل الإعلانات المزعجة، والتي تجعل “كروم” يمنع ظهور الإعلانات افتراضيا.

ويأتي بالطريقة التالية:

افتح متصفح “كروم”

اذهب إلى قائمة الإعدادات الإضافية عن طريق النقر على النقاط الرأسية الثلاثة في أعلى اليمني.

ثم اضغط على الإعدادات في القائمة المنسدلة.

ثم انقر فوق أيقونة “إعدادات الموقع”.

سيظهر أمامك خياران، سواء منع ظهور الإعلانات المنبثقة، أو إعادة توجيه الإعلانات المنبثقة.

اغلق المتصفح ثم افتحه مرة أخرى.

ويمكن أيضا من التحقق من أذونات المواقع عبر شبكة الإنترنت على “كروم”، والتي ستمنع بدورها من منع الإعلانات المنبثقة.

ويمكن إجراء ذلك عن طريق الخطوات التالية:

افتح كروم، وانتقل إلى الموقع المعني.

افتح قائمة المزيد من الإعدادات عن طريق النقر على النقاط الرأسية الثلاثة في الجزء العلوي الأيسر.

انقر فوق رمز المعلومات “i” في الأعلى.

اضغط على خيار إعدادات الموقع وسترى الإشعارات المدرجة ضمن الأذونات، ويمكن أن تختار إما إرسالها أو إيقافها.

أما بالنسبة لباقي المتصفحات، مثل متصفح “سامسونغ”، يمكن ذلك عن طريق الخطوات التالية:

افتح المتصفح، ثم انتقل إلى قائمة المزيد من الإعدادات الموجود عند النقاط الرأسية الثلاثة في الجزء العلوي الأيسر.

انقر فوق الإعدادات ثم متقدم، وقوم بالتبديل إلى منع ظهور النوافذ المنبثقة.

وتقدم بعد المتصفحات الأخرى، ميزات أخرى إضافية للتعامل مع الإعلانات المنبثقة، وستجدها جميعها موجودة في إعدادات كل متصفح.

The post الإعلانات المزعجة على «أندرويد».. كيف تتخلص منها appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا