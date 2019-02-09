حساسية الكافيين احذر منها وتعرف على أعراضها

يتناول عدد كبير من الأشخاص الكافيين بشكل يومي وهو جزء من

نظامهم الغذائي اليومي تمامًا مثل الأطعمة الأخرى.

ويحفز الكافيين الجهاز العصبي للشخص الذي يتناوله باستمرار،

وفقا لتقرير موقع ” onlymyhealth”، فى حين

أن بعض الأشخاص لديهم حساسية من الكافيين بطريقة لا يتحمل فيها جسمهم كمية الكافيين.

الأشخاص الذين لديهم حساسية من الكافيين يمكن أن تظهر عليهم

أعراض مختلفة وآثار جانبية بعد تناول أي مشروبات تحتوي على الكافيين.

حساسية الكافيين

حساسية الكافيين

أعراض حساسية الكافيين

بعض الأعراض التي قد يواجهها الشخص الحساس للكافيين تشمل:

صداع

قشعريرة بالجسم.

طفح جلدي.

الأرق.

مشكلة في التنفس.

الغثيان وآلام في البطن أو القيء.

الدوخة.

السعال.

تورم فى الحلق أو اللسان.

حكة بالفم والشفاه واللسان.

أعراض حساسية الكافيين

أعراض حساسية الكافيين

أسباب حساسية الكافيين

هناك العديد من العوامل التي يمكن أن تؤدى للإصابة بحساسية

الكافيين وهى:

بعض أنواع الأدوية

الذكور أكثر حساسية من الإناث

هناك بعض الأدوية التي يمكن أن تجعلك حساسًا للكافيين، مثل

الأدوية المستخدمة لعلاج مشاكل الجهاز التنفسي، وبعض أنواع المكملات العشبية، حيث يمكن

لهذه الأدوية أن تغير الطريقة التي يعالج بها جسمك مادة الكافيين.

نوع الجنس أيضاًَ يمكن أن يؤثر على تحملك للكافيين، حيث يبقى

داخل جسم الذكور لفترة أطول؛ لأنه يأخذ وقتا أطول لمعالجة الكافيين، وعندما يبقى فى

الجسم لفترة طويلة يمكن أن تحدث آثار جانبية، وبالتالي فإن الذكور أكثر حساسية للكافيين

من الإناث.

الكافيين

أنواع الجينات بالجسم

يمكن أن تكون جيناتك المسئولة عن إصابتك بحساسية للكافيين،

وربما تؤثر على طريقة تأثيره على الجسم والوقت الذي تستغرقه تلك العملية.

القلق والتوتر

إذا كنت تعاني من القلق أو التوتر الشديد فإن تناول الكافيين

يمكن أن يجعل حالتك أسوأ، لأنه يعزز نوبات الهلع ويسبب أيضاً الأرق خاصة عند تفاقم

أعراض القلق.

كيفية الوقاية من حساسية الكافيين

أفضل طريقة للوقاية من حساسية الكافيين هي تجنب تناول المواد

الغذائية التي تحتوي على الكافيين، بعض الأطعمة والمشروبات الغنية بالكافيين تشمل:

القهوة.

الشكولاتة.

مشروبات الطاقة.

الشاي.

بعد قطع الكافيين تمامًا قد تواجه بعض الأعراض؛ بسبب الانسحاب

المفاجئ من الجسم مثل: التعب، الصداع.

الطفح الجلدي من أعراض حساسية الكافيين

الطفح الجلدي من أعراض حساسية الكافيين

يمكنك اختيار بعض البدائل الصحية للطاقة الفورية وتشمل:

الماء.

ماء جوز الهند.

الزبادي.

الشاي الأخضر.

المصدر: موقع اليوم السابع

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