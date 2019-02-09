مستشفى مرزق: سجلنا 23 قتيل و91 جريح منذ بدء الاشتباكات

قال مصدر مسؤول في مستشفى مرزق العام، السبت، إن المستشفى

استقبل منذ اندلاع الاشتباكات بالجنوب 23 قتيلا و91 جريحا، 14 منهم نقلوا لتلقي العلاج

في طرابلس.

وأشار المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه في تصريح للرائد، أن

المستشفى لم يستقبل أي حالات جديدة أمس الجمعة، مؤكدا أن المستشفى لم يتلق أي دعم من

وزارة الصحة، وأن الجرحى الذين يتطلب علاجهم تدخل جراحي “يفقدون حياتهم”؛

بسبب نقص الإمكانيات والأطباء.

وأكد المصدر أن لجنة متابعة المستشفيات التي وصلت لعدد من

مستشفيات الجنوب لم تزر مستشفى مرزق العام؛ بحجة الوضع الأمني، مضيفا أن المستشفى يفتقر

لوجود الأطباء.

وأضاف المصدر أن المستشفى تلقى مساعدات من منظمة الصليب الأحمر

والصحة العالمية، لافتا إلى أن من يقدم الإسعافات للمرضى هم أطباء ممارسون وطاقم تمريض.

يشار إلى أن منطقة حوض مرزق تشهد عمليات عسكرية بين قوات

حفتر وقوات من مكون التبو أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى من الطرفين.

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