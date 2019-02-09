الكويت في مرتبة متقدمة في استهلاك اللحوم

حلت الكويت بالمركز الثاني لأكثر الدول استهلاكا للحوم الحمراء بعد الولايات المتحدة المتصدرة لترتيب هذه الدول رغم انخفاض استهلاكها.

وأشار ترتيب هذه الدول إلى انخفاض استهلاك اللحوم الحمراء سنويا بمختلف دول العالم ومنها الولايات المتحدة من .8124 كيلو غرام للشخص الواحد إلى 120.2 وفي لوكسمبورغ من 141.7 إلى 107.9 فيما شمل الانخفاض نيوزيلندا التي تراجعت نسبة استهلاكها من 142.1 إلى 106.7 فضلا عن الدنمارك التي انخفض استهلاكها من 145.9 إلى 95.2 فقط.

وفيما يلي قائمة باستهلاك الدول الـ10 الأولى من اللحوم سنويا للفرد الواحد:

الولايات المتحدة: .2120 كيلو غرام.

الكويت: 119.2 كيلو غرام.

أستراليا: 111.5 كيلو غرام.

باهاما: 109.5 كيلو غرام.

لوكسمبورج: 107.9 كيلو غرام.

نيوزلاندا: 106.4 كيلو غرام.

النمسا: 102 كيلو غرام.

لولينيزيا في فرنسا: 101.9 كيلو غرام.

برمودا البريطانية: 101.7 كيلو غرام.

الأرجنتين: 98.3 كيلو غرام.

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