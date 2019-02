كشفت شركة فولكس فاغن عن نيتها إطلاق نسخ معدلة من سيارات “باسات” في السوق الأوروبية.

حيث ستأتي هذه السيارات بنسختين، سيدان وهاتشباك، مزودتين بشبك أمامي جديد بفتحات عريضة، وأضواء متطورة، وعجلات بمقاس 17 و19 إنشا، وحساسات لاستشعار حركة الأجسام على الطرقات لتفادي الحوادث، فضلاً عن كاميرات من الأمام والخلف وعلى المرايا الجانبية.

كما ستحصل هذه السيارات على واجهة قيادة جديدة، مزودة بنظام مولتيميديا متطور، ونظام التفاعل الصوتي مع السائق، فضلاً عن شاشات عالية الدقة تعمل باللمسة.

هذا وستأتي “باسات” الجديدة بمحركات توربينية بسعة 1.5 لتر، وعزم 150 حصاناً، ومحركات بنزين بسعة 2.0 لتر وعزم 272 حصاناً، ومحركات ديزل 1.6 بعزم 150 حصاناً.

The post طراز جديد من سيارات “باسات” في طريقه إلى الأسواق appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا