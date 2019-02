سامسونغ تُحضر لمفاجئة من العيار الثقيل في عالم السماعات اللاسلكية

كشفت مواقع متخصصة بشؤون التكنولوجيا أن شركة سامسونغ تنوي طرح نموذج جديد من سماعاتها اللاسلكية، مخصص لهواتف غالكسي التي سيعلن عنها قريباً.

حيث ستتميز عن باقي سماعات سامسونغ اللاسلكية بأنها ستشحن مباشرة بوضعها على الواجهة الخلفية للهاتف، عبر شرائح “NFC” الموجودة فيه.

هذا وستزود بميزة عزل الضوضاء الخارجية، وأزرار تعمل باللمس لاستقبال المكالمات الهاتفية والتحكم بالأصوات، وتقنية البلوتوث للاتصال مع الأجهزة والهواتف الذكية.

من جهة أخرى ستعلن سامسونغ عن هذه السماعات خلال حفل خاص ستكشف فيه عن بضع الأجهزة الإلكترونية جديدة، سيعقد في سان فرانسيسكو، في 20 فبراير الجاري.

