ظهور منافس قوي ل”بوبجي وفورت نايت”

ظهرت في الآونة الأخيرة لعبة جديدة حملت اسم آبيكس ليجيند من إنتاج شركة EA وتطوير أستوديو ريسبون، وحققت انتشارا كبيرا على الرغم من حداثتها.

واستطاعت اللعبة التي تتشابه إلى حد كبير مع لعبتي بوبجي وفورت نايت أن تصل إلى حاجز المليون لاعب خلال 8 ساعات من إطلاقها.

وبعد 3 أيام من إطلاقها استطاعت أن تتجاوز حاجز 10 ملايين لاعب، لتتفوق في انطلاقتها على لعبة فورت نايت، والتي لم تصل إلى 10 ملايين لاعب إلا بعد أسبوعين من إطلاقها.

وحتى الآن فإن لعبة آبيكس ليجيند متاحة بشكل مجاني للمستخدمين على أجهزة الحاسوب الشخصية، أجهزة إكس بوكس وان، وبلي ستيشن فور.

وعلى الرغم من عدم وجود أي إشارات عن إمكانية إطلاقها على الهواتف الذكية حاليا، إلا أن هذا الأمر إن حدث سيساهم في زيادة عدد اللاعبين فيها بشكل كبير.

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