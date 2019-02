ارتدت الفنانة مارلين مونرو، فستانا من اللون الأسود خلال مؤتمر صحفي عقدته عام 1954، وأعلنت فيه انفصالها عن أسطورة البيسبول جوي ديماجيو فأطلق على الفستان حينها “الفستان الحزين”.

وبعد ما يزيد عن 65 عاماً أعلنت دار مزادات جي دبليو إس كروس، عن عرضها لهذا الفستان، وتوقعت أن يجلب ما يزيد عن 150 دولارا، وفي مواصفاته قالت إنه مصنوع من الصوف، برقبة ومن اللون الأسود، ويفتح من الأمام بـ”سحاب”، ومن المقرر أن يعقد المزاد في 30 مارس القادم.

وظهرت مونرو في المزاد الذي أقيم في بيفرلي هيلز، حزينة جدا، واكتفت بإمائة من رأسها بينما تركت ممثلها يجيب عن أسئلة الصحفيين، ولهذا سمي الفستان بـ”الحزين”، حيث كانت على وشك البكاء طوال المؤتمر.

وأقيم المؤتمر للإعلان عن انفصال مونرو وانتهاء زواجها من جوي بعد عام واحد فقط من الزواج، وأحدث الخبر ضجة كبيرة حينها تناقلته كافة الوسائل الإعلامية والصحف.

نذكر ان مارلين مونرو وجوي ديماجيو تزوجا في يناير 1954، وأصبح طلاقهما رسميا في العام التالي.

The post “الفُستان الحَزين” لـ «مَارلين» مُونرو فِي مزاد علني appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا