فِي إطار «عام التَسامح».. خصم 100 بِالمئة على المُخالفات المُرورية فِي دبي

أعلنت القيادة العامة لشرطة دبي، في إطار مبادرة “عام التسامح” التي أطلقتها دولة الإمارات العربية المتحدة، أنها ستوفر خصومات تصل إلى 100 في المئة للسائقين الذين تم تحرير مخالفات مرورية بحقهم، بشرطٍ واحد.

الشرط هو الالتزام بقانون السير والمرور، الأمر الذي سيوفر خصومات تصل إلى 100 في المئة على المخالفات المرورية.

فالسائق الملتزم:

لمدة 3 أشهر يستحق خصماً نسبته 25 في المئة من قيمة المخالفات، ولمدة 6 أشهر يستحق خصماً نسبته 50 في المئة من قيمة المخالفات، ولمدة 9 أشهر يستحق خصماً نسبته 75 في المئة من قيمة المخالفات، ولمدة عام كامل يستحق خصماً نسبته 100 في المئة من قيمة المخالفات

والجدير بالذكر أن تطبيق المبادرة يبدأ بتاريخ 6 فبراير 2019، وتقتصر على المخالفات المرورية في إمارة دبي وتشمل الخصومات مدة حجز المركبة والنقاط السوداء.

ولا تشمل المبادرة المركبات المسجلة بأسماء الشركات والمؤسسات ومكاتب تأجير السيارات وشركات النقل، وكذلك الأشخاص الذين يكونون خارج الدولة لأكثر من 3 أشهر متتالية.

