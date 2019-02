دشنت وزارة الصحة اليمنية السبت، حملة تطعيم ضد مرض الحصبة، بتمويل من منظمتي الصحة العالمية والأمم المتحدة للطفولة “يونيسيف”، تستهدف أكثر من 13 مليون طفل.

ووفقا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية “سبأ” دشن نائب رئيس الوزراء الدكتور سالم الخنبشي ،ومعه وزير الصحة العامة والسكان الدكتور ناصر باعوم، اليوم، بالمجمع الصحي بالميدان بمديرية صيرة بالعاصمة المؤقتة عدن ،الحملة الوطنية للتحصين ضد مرض الحصبة والحصبة الالمانية التي تنطلق في جميع المرافق الصحية والمدارس والمواقع المؤقتة للأطفال بمختلف المحافظات.

وتستهدف الحملة التي تنفذها وزارة الصحة العامة والسكان بدعم من عدد من الشركاء حتى 14 فبراير الجاري الأطفال من عمر ستة أشهر حتى 15 عام.

وقدم نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة العامة اللقاح للأطفال المستهدفين وهو لقاح فعال وآمن ضد مرض الحصبة والحصبة الألمانية المصنفان فيروسان خطيران شديدا العدوى واحد أمراض الطفولة القاتلة.

ودعا نائب رئيس الوزراء كافة المواطنين في عموم محافظات الجمهورية إلى التوجه بأبنائهم إلى مراكز التحصين المنتشرة في المديريات لتلقي التحصين ضد هذ المرض الفتاك باعتباره من الأمراض السريعة الانتشار ..موضحاً بأن الحملة تستهدف 13 مليون طفل وشاب في عموم محافظات الجمهورية.

من جانبه قال وزير الصحة العامة والسكان “أن وزارة الصحة كانت قاب قوسين أو أدنى للتخلص من وباء الحصبة إلا أن الحرب التي أشعلتها جماعة الحوثي أدت إلى تأخر عملية القضاء على هذا الوباء”، مشيداً بدور المنظمات الداعمة ومنها المنسقية العامة للأمم المتحدة “الاوتشا”.

الجدير بالذكر أن الحملة تستهدف 13 مليونا و379 ألف و 227 طفل وشاب ،كما يشارك في تنفيذ الحملة 41 الف و 194 كادر صحي موزعين على 10 الاف و66 مركز صحي ومراكز متحركة.

The post تَدشين “حملة تطعيم” ضِد «الحصبة» تستهدف 13 مليون طِفل يَمني appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا