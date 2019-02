تطبيق «أوبرا ويب “في بي إن”» يَعود مِن جديد لِمنصة أندرويد

عاد تطبيق أوبرا ويب إلى منصة أندرويد ، ولكن هذه المرة لم يعد تطبيقًا مستمرًا ، ولكنه عاد كميزة رئيسية في تطبيق أوبرا الرئيسي.

حيث أوضحت الشركة أن هذه الإضافة هي تمامًا مجانا ، مما يجعل من الصعب على المواقع أو مزودي خدمة الإنترنت (ISPs) يتابعون المستخدمين عبر الإنترنت ، كما أوضحت الشركة أنها لن تسجل المعلومات المرسلة من خلال الخدمة.

وفقًا لمدونة الشركة الخاصة، كانت هذه الميزة متاحة بشكل مستقل على كل من Android و iOS ، لبعض الأسباب تم إغلاق الشركة في أبريل من العام الماضي تم إيقاف التطبيق، والفرق الوحيد هنا أنك بحاجة إلى استخدام متصفح أوبرا الرئيسى للاستفادة من خدمة الـ VPN.

من المتوقع أن تدعم الميزة الجديدة تعيين الموقع اليدوي ، مما يمكنها من تصفح فقط أو استبعاد نتائج بحث معينة، ويجب أن يكون المستخدم موقعًا جغرافيًا للتصفح، مع الخيار الافتراضي التلقائي، وليس فقط حيث يوجد ميزة التنشيط التلقائي لفترة محددة أو حتى لمواقع ويب معينة.

والشبكة الظاهرية الخاصة هي شبكة افتراضية لاوجود لها في الواقع ولكنها مع ذلك تؤدي واجبها على اكمل وجه كأكثر أنواع الشبكات أماناً واكثرها شيوعاً وحتى استخداما بين الشركات الكبيرة.

