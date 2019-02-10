كل ما تريد معرفته عن عملاق سامسونغ القادم

تستعد شركة سامسونغ في العشرين من فبراير المقبل للكشف عن سلسة هواتف غالكسي أس 10، والمكونة من ثلاثة هواتف وهي أس 10، وأس 10 بلس، ونسخة ثالثة مخففة تحمل اسم أس 10e.

وإليك كل ما تريد معرفته عن السلسلة:

الهواتف الثلاثة

اتفقت كافة التسريبات على أن سامسونغ ستُطلق ثلاثة هواتف مختلفة من حيث مقاس الشاشة وبعض المواصفات والسعر.

الأول سيكون أس 10 لايت وربما يحمل اسم s10e وهو النسخة الخفيفة من الهاتف الرئيسي، وسيأتي بشاشة مقاسها 5.8 إنش، ولكن بشاشة مسطحة وليست منحنية من الجانبين، بينما الهاتف الثاني غالكسي أس 10 بشاشة 6.1 إنش من نوع OLED، والهاتف الثالث أكبرهم بشاشة مقاسها 6.4 إنش، وسيكون الأعلى بالمواصفات بينهم.

الشكل والتصميم

ستحمل الهواتف الثلاثة تصميم الثقب في الشاشة وتحتوي أيضاً على الكاميرا والمستشعرات، لكن الاختلاف أن نسخة أس 10e وأس 10 ، سيحملان كاميرا أمامية واحدة، بينما نسخة بلس سيكون بكاميرا أمامية مزدوجة، وهذا يعني أن إطارات الهواتف ستكون أكثر نحافة.

الكاميرا

يأتي أس 10 لايت بكاميرا مزدوجة، بينما أس 10 الأساسي و أس 10 بلس بثلاث كاميرات، بحيث يكون هناك عدسة مزدوجة وثالثة بكاميرا فائقة مع فتحة عدسة بزاوية واسعة.

ومن المرجح أن الأولى المزدوجة بدقة 12 ميغابكسل، والكاميرا الثالثة الجديدة بدقة (16 ميغا بكسل ، وتصوير بزاوية واسعة تصل إلى 120 درجة).

المواصفات التقنية

ستعمل الهواتف الثلاثة بمعالج Exynos 9820 وذلك للنسخة التي ستأتي إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من بينهم ليبيا، بينما النسخة الأمريكية ستعمل بمعالج سناب دراغون 855 الجديد.

من حيث الرام ستكون ما بين 6 إلى 8 غيغابايت، وذلك حسب المساحة التخزينية وهي ما بين 128 وحتى 512 غيغابايت.

لكن ستنفرد نسخة أس 10 بلس بنسخة خاصة ذات مساحة 1 تيرابايت وتدعم شبكات الجيل الخامس 5G وستكون الأعلى سعراً ومخصصة لمناطق محددة مثل كوريا الجنوبية والولايات المتحدة وألمانيا.

أما البطارية فستكون وفقاً لتقرير مع أس 10 لايت بقدرة 3100 ميلي أمبير، أما أس 10 الأساسي بقدرة 3500 ميلي أمبير أو 4000 ميلي أمبير، بينما نسخة أس 10 بلس بقدرة 5000 ميلي امبير.

مميزات

ستأتي الهواتف الثلاثة بمزايا مقاومة الماء والشحن السريع والشحن اللاسلكي في الهاتف، وستأتي النسختان الأساسية وبلس مع مستشعر بصمة مُدمج في الشاشة وفقاً لمعظم التسريبات، بينما نسخة لايت ستكون مع بصمة تقليدية، والأنباء لم تتكلم حتى اللحظة عن بقاء مستشعر قزحية العين وربما نشهد سامسونغ تستغني عن المستشعر.

كما كشف تسريب عن نية سامسونغ الكشف عن ميزة Powershare الجديدة وتسمح للمستخدمين تحويل Galaxy S10 إلى شاحن لاسلكي للأجهزة الأخرى.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية