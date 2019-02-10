“أوبو” تستعد لطرح هاتفها الجديد بكاميرات خارقة

أشارت عدة تقارير إلى قرب إعلان شركة أوبو عن هاتفها الذكي الجديد والذي سيحمل اسم Oppo F11 Pro.

ومن المتوقع أن يحتوي الهاتف على كاميرات خارقة، وقد أشارت التقارير إلى أن دقة الكاميرا الخلفية فيه ستبلغ 48 ميغا بكسل، مع استخدام الشركة لمستشعر ISOCELL GM1 من سامسونغ، أو مستشعر IMX586 الذي تنتجه شركة سوني، في حين ستبلغ دقة الكاميرا الأمامية 32 ميغا بكسل مماثلة إلى حد كبير للكاميرا الموجودة في جهاز Vivo V15 PRO.

وذكرت التقارير أن شاشة الهاتف الجديد ستبلغ 6.2 بوصة، وسيستخدم الهاتف معالج Snapdragon 855، بـ6 رامات غيغا بايت، وسيدعم ببطارية 4500 أمبير تشحن بسرعة.

يذكر أن شركة فيفو المتعاونة مع أوبو أطلقت في يناير الماضي هاتف Vivo V15 Pro بكاميرا أمامية منبثقة بدقة 32 ميغا بكسل.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية