طين البحر الميت: فوائد عديدة ومذهلة

يشتهر

طين البحر الميت حول العالم بأنه من المواد الطبيعية التي لها فوائد علاجية

وجمالية مذهلة، فما هي الحقيقة؟ وما هي فوائد طين البحر الميت؟

فوائد طين البحر الميت

لطين

البحر الميت فوائد صحية وجمالية عديدة وهامة، وهذه أهمها:

تنقية البشرة وإزالة الخلايا الميتة

يساعد

قناع طين البحر الميت على تنقية البشرة من الشوائب والتخلص من خلايا الجلد الميتة

التي تمنح البشرة مظهراً جافاً.

تخفيف آلام الظهر المزمنة

استخدام

كمادات ضاغطة مصنوعة من طين البحر الميت بشكل منتظم 5 مرات أسبوعياً يساعد على تخفيف

آلام أسفل الظهر المزمنة بشكل كبير لدى العديد من المرضى.

علاج حب الشباب

يقضي

على العديد من السلالات البكتيرية التي تعيش في بشرة الإنسان، الأمر الذي يجعلها

مكافحاً مثالياً للبكتيريا المسؤولة عن تكون حب الشباب.

تحسين حالة المصابين بالصدفية

يساعد

طين البحر الميت على تخفيف أعراض الصدفية وتحسين حالة المصابين بها، خاصة عند

استعمال طين البحر الميت على هيئة كمادات موضعية ضاغطة لمواقع الإصابة.

تخفيف أعراض التهابات المفاصل

استخدام

كمادات طين البحر الميت الدافئة قد يساعد بشكل كبير على تخفيف الآلام والأعراض

الأخرى المرافقة لالتهابات المفاصل.

تخفيف التوتر

يساعد

تدليك بشرة الجسم بطين البحر الميت بانتظام على تخفيف التوتر لما فيه من أملاح

ومعادن تساعد على تخليص الجسم من السموم.

تخفيف علامات تقدم السن

من

الممكن استخدام طين البحر الميت للتخفيف من التجاعيد الظاهرة وتضييق المسامات

المفتوحة والتخفيف من علامات تقدم السن بشكل عام.

إيقاف تساقط الشعر

من

الاستخدامات التقليدية لطين البحر الميت استخدامه لمكافحة تساقط الشعر، إذ إنه قد

يساعد على تقوية البصيلات ودعم نمو الشعر.

تخفيف حدة الأكزيما

استعمال

طين البحر الميت بانتظام يساعد على تخفيف التورم والالتهابات الحاصلة في البشرة

نتيجة الإصابة بالأكزيما.

محاذير ومخاطر

يجب

الحرص على استخدام طين البحر الميت فقط مع الالتزام بالقواعد التالية خوفاً من

حدوث مضاعفات:

استعمال طين البحر الميت بشكل خارجي فقط،

فتناوله بكميات كبيرة قد يكون ساماً.

يجب اختباره على مساحات صغيرة من الجلد

أولاً، خوفاً من وجود تحسس من مواد كالكروم والنيكل موجودة فيه.

يجب استشارة الطبيب قبل الاستعمال، فبعض

الحالات الجلدية قد لا يلائمها طين البحر الميت.

المصدر: ويب طب

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