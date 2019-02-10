سامسونغ ستطلق سماعات Galaxy Buds

من المتوقع أن تقوم شركة سامسونغ بالكشف عن سماعاتها اللاسلكية الجديدة التي ستحمل اسم Galaxy Buds خلال الحفل الذي ستقيمه الشركة في مدنية سان فرانسيسكو في 20 فبراير الجاري.

وستتيح شرائح NFC الموجودة فيها إمكانية شحنها من الهاتف نفسه، وسيكتفي المُستخدم بوضعها على ظهر الهاتف لتشحن.

وتتميز السماعة الجديدة بقدرتها على عزل الضوضاء الخارجية، كما أنها تحتوي على عدة أزرار تعمل عن طريق اللمس يستطيع المستخدم من خلالها استقبال المكالمات، والتحكم بالأصوات.

وزودت سماعة Galaxy Buds بتقنية البلوتوث لكي تسهل عملية اتصالها بالأجهزة الأخرى.

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