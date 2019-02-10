“أخبار سعيدة” حول مُعدّلات السمنة في ليبيا

كشفت منظمة الصحة العالمية عن انخفاض مستوى السمنة في ليبيا وذلك وفقاً لبيانات جديدة نشرتها صحيفة التليغراف البريطانية.

ويعاني أكثر من 603 مليون شخص بالغ و107 ملايين طفل من السمنة حول العالم وذلك وفقا لتقرير صدر عن معهد القياسات والتقييم الصحي، ومقره في جامعة واشنطن في سياتل.

وذكر التقرير أن هذه الأرقام تُمثّل حوالي 5 % من جميع الأطفال و 12 % من جميع البالغين.

لكن مستويات السمنة متباينة بين دولةٍ وأخرى، فقد كشفت صحيفة تليغراف أن الولايات المتحدة ضمن أكثر البلاد التي تعاني من السمنة وجاءت في المرتبة 18.

وأوضحت الصحيفة أن أكثر مناطق دول العالم تعاني من السمنة توجد في جنوب المحيط الهادئ، وهي عبارة عن جزر متناثرة مثل ناورو وتونغا وساموا وبالاو وكيريباتي.

لكن الصحيفة ذكرت أن الكويت هي الدولة الوحيد خارج المنطقة التي توجد في قائمة أعلى 10 بلاد سمنة في العالم.

وثمة ادعاءات بأن سكان الجزر في جنوب المحيط الهادئ مهيئون جينيا لارتفاع الوزن، إضافة لعادات غذائية سيئة.

ماذا عن ليبيا؟

وأوضحت الدراسة أن معدلات السمنة انخفضت في ليبيا بشكلٍ ملحوظ مقارنةً مع عام 2014، حيث أصبحت نسبة السمنة 27.8% في البلاد، بعدما كانت 32.5٪ من السكان وهو رقم قياسي.

وبهذه النسبة تحتل ليبيا المرتبة السابعة على مستوى البلاد العربية، بعدما كانت في المرتبة الخامسة، بينما الصدارة للكويت بنسبة 42%.

وتم استخدام مؤشر كتلة الجسم (BMI) لقياس مستويات السمنة وهو عبارة عن ناتج قسمة الوزن على مربع الطول بالمتر.

وجاءت دول الكويت والمملكة العربية السعودية وقطر والبحرين والإمارات ومصر في المراتب من الأول وحتى السادس.

وكانت دراسة سابقة كشفت أن ليبيا ارتفعت فيها نسبة السمنة من 2% في عام 1975 إلى 29.4% في عام 2014.

وأوضحت الدراسة أن ليبيا في عام 1976 ارتفعت السمنة بين سكانها إلى 14.9% ، ثم إلى أكثر من 20% في عام 1988.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية