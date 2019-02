علاج جديد مُنافس للفياغرا بدون تأثيرات جانبية

قامت شركة أدوية بريطانية بتطوير علاج منافس للفياغرا من المؤكد أن يثير عاصفة من ردود الأفعال نظراً لأنه يتمتع بميزة سحرية غير مسبوقة.

حيث أن مفعول العلاج البريطاني المنافس للفياغرا يبدأ بعد زمن قياسي من استخدامه.

هذا ومن المعروف أن حبة الفياغرا الزرقاء، ذات المفعول الأقوى، يبدأ مفعولها بعد نصف ساعة على الأقل من تناولها، كما لا يمكن تناولها مع أدوية أخرى مثل أدوية التنفس، لكن الدواء الجديد يبدأ مفعوله بالظهور بعد 5 دقائق فحسب من استخدامه، كما أنه يزول بعد نصف ساعة فقط.

وكانت شركة فيوتشرا البريطانية لصناعة الأدوية قد توصلت إلى منتج بهذا التأثير يأتي على شكل مرهم أو كريم أطلقت عليه اسم إروكسون يبدأ مفعوله بشكل أسرع من الفياغرا الأصلية، وله تأثيرات جانبية أقل.

