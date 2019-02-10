بريطانية تتغلب على سرطان الدم وتخالف توقعات الأطباء

استطاعت البريطانية جو كيلي البالغة من العمر 33 عاما قهر مرض سرطان الدم بعد صراع معه دام لفترة طويلة.

وأصيبت جو بسرطان الدم قبل 11 عاما، وبعد 3 سنوات من مرضها أعلن الأطباء أن وفاتها ستكون خلال عدة أسابيع.

عندها قررت جو الزواج من بيت أميس الذي كانت قد التقته قبل 6 أشهر من هذا الخبر، وقام العاشقان بإتمام أمور الزواج بسرعة بحضور الأهل والأصدقاء، لكي تحظى جو بالسعادة قبل وفاتها، حيث اعتبرت زواجها آخر هدية تحصل عليها.

واستمرت الفتاة البريطانية بتناول الأدوية التي وصفها لها الأطباء، وكانت المفاجأة بانقضاء الأسابيع الأخيرة من حياتها بحسب توقعات الأطباء دون أن تفارق الحياة.

وظلت جو مواظبة على تناول الأدوية والتي ساهمت في زيادة مقاومتها للمرض، كما أنها خضعت للعلاج الكيميائي الذي كاد أن يصيبها بالعقم، حتى تمكنت من العثور أخيرا على متبرع مناسب لها لكي تقوم بعميلة زراعة الخلايا الجذعية.

وبعد أن تكللت العلمية بالنجاح شفيت جو من مرض سرطان الدم مخالفة لتوقعات الأطباء، وتنتظر الآن ولادة ابنتها في الفترة المقبلة.

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