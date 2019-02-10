 ميزة جديدة تفتح باب الانتقادات على “انستغرام”

أطلقت شركة إنستغرام يوم الخميس الفائت الموافق 7 فبراير تحديثا جديدا للتطبيق، وأتاح التحديث الجديد إمكانية إضافة مقاطع IGTV بشكل مباشر في مساحة النشر الخاصة بالمستخدمين، وبالتالي سيصبح بإمكانهم مشاهدة هذه الفيديوهات خلال تنقلهم بين الصور.

ولكي يشاهد المستخدم الفيديو الجديد كل ما عليه فعله الضغط عليه من النيوزفيد الخاص به، وسيعرض له الفيديو بالكامل.

وأبدى عدد كبير من مستخدمي التطبيق غضبهم من هذا التحديث وعدم رضاهم عنه، وذلك لأنه يجبرهم على مشاهدة محتوى IGTV بالكامل.

يذكر أن ميزة IGTV أو Instagram TV تم طرحها في يونيو 2018 بهدف نشر مقاطع الفيديو الطويلة، كالبرامج التعليمية، الأفلام، مقاطع الأخبار، وغيرها من الفيديوهات الطويلة.

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