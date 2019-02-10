ناسا تُخطط لإنشاء قاعدة مأهولة في الفضاء

صرح مصدر مسؤول في وكالة ناسا برغبة الولايات المتحدة الأميركية بتشييد قاعدة مأهولة مخصصة لها فوق سطح القمر خلال العقد المقبل.

وأضاف المصدر أنّ ناسا ستقوم بإعداد مجموعة من رواد الفضاء وتدريبهم قبل أن تقوم بإرسالهم بشكل دائم إلى سطح قمر ليعيشوا في القاعدة التي سيتم إنشاؤها.

وأكد مدير وكالة الفضاء الأمريكية ناسا جيم برايدنستاين عن انطلاقة المشروع الأسبوع القادم من خلال دعوة الشركات الخاصة التي تعمل في هذا المجال لحضور الاجتماع المقرر عقده في مقر وكالة ناسا، ويعد الهدف من هذا الاجتماع مناقشة كافة الأفكار التي ترتبط وتتعلق بإنشاء مركبات فضائية للهبوط على القمر.

الجدير بالذكر قيام ناسا في وقت سابق بالتعاقد مع 9 شركات لكي ترسل شحنات إلى القمر، والغرض من هذه الشحنات تطوير مركبات فضائية لكي تنقل رواد الفضاء من الأرض إلى القمر وبالعكس.

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