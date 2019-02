بعد مشاكل في نظام التبريد.. بي إم دبليو تسحب الألاف من مركباتها

كشفت شركة بي إم دبليو عن نيتها سحب 28631 سيارة من بلدان الاتحاد الروسي.

حيث من المفترض أن تشمل عملية السحب 19919 سيارة من طراز “F” من فئات: 1، 2، 6، 7، 10، 11، 12، 13، 15، 16، 22، 25، 26، 34، جميعها طرحت في روسيا ما بين 2011 و2015. هذا وستسحب الشركة 8712 سيارة من طراز “F” من الفئة (21 و23 و30 و32 و33 و36) باعتها “بي إم دبليو” في روسيا ما بين 2014 و2016. وبالنسبة للسبب وراء تلك العملية، فهو اكتشاف مشاكل في نظام التبريد وعزل السوائل في تلك السيارات، ما قد يتسبب باحتراقها، أو تسرب الزيت إلى أنظمة العوادم. وكانت “بي إم دبليو” قد قالت أنها ستتواصل مع مالكي السيارات المذكورة ليتوجهوا لصيانتها مجاناً في جميع مراكزها المعتمدة في روسيا.

