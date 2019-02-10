تعرف على الإصدار الجديد من لعبة Modern Combat: Blackout

أعلنت شركة Gameloft عن طرح لعبة Modern Combat: Blackout على أجهزة Nintendo Switch وهي لعبة مستوحاة من لعبة Modern Combat 5 الشهيرة التي تم تنزيلها لأكثر من 100 مليون مرة على الأجهزة المحمولة منذ صدورها نسختها الأولى عام 2009.

وستقدم اللعبة ذات المنظور الشخصي الأول ورسومات عالية الجودة، طورين مختلفين، الأول الوضع الفردي الذي يحتوي على مهمات مختلفة وفريدة، والثاني وضع متعدد اللاعبين الذي سيسمح لك باللعب بـ9 فئات، كل فئة قابلة للتخصيص والتطوير عند تقدمك في اللعب، كما تتيح لك اللعبة تخصيص عناصر التحكم بالطريقة التي تناسب أسلوب لعبك.

ستُطرح Modern Combat: Blackout في وقت مبكر من عام 2019 بسعر 19.99 دولارًا، وذلك بشكل حصري على متجر Nintendo eShop الخاص بأجهزة Nintendo Switch.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية