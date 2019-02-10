صندوق الزكاة مصراتة: إيراداتنا عن العام الماضي تجاوزت 21 مليون

أخبار ليبيا24- خاص

حقق مكتب صندوق الزكاة مصراتة خلال العام الماضي إيرادات بلغت 21 مليون و 949 ألف و 762 دينار و 960 درهماً.

ويعتبر المبلغ مضاعف 7 مرات لأول إيرادات حققها الصندوق وذلك خلال العام 2012م والتي شهدت افتتاح مكتب الصندوق بمصراتة.

أفراد وشركات

وأوضح مكتب الصندوق بمصراتة في إحصائية له أن إيرادات الصندوق تم تحصيلها من 1475 مزكٍ، و 36 شركة.

وثمن المكتب جهود المزكين، واعتبرهم الدعامة الأساسية له، مشيداً بالثقة التي أولوها له بما يضمن وصول زكاتهم وصدقاتهم لمستحقيها، وحثهم على استمرار تقديمها له باعتباره الجهة الرسمية المخولة بجباية الزكاة داخل نطاق بلدية مصراتة.

حملات

واستعرض المكتب في إحصائية له الحملات التي أقامها خلال العام الماضي والتي تمثلت في حملة السلة الغذائية الرمضانية، والتي أنفق عليها مبلغ 153 ألف و 225 دينار.

وأشار إلى إقامته حملة لإفطار صائم، وأخرى لتوفير الأضاحي للفقراء بالمدينة، وحملة رابعة تمكن فيها من تجهيز 2000 حقيبة مدرسية متكاملة بمبلغ 160 دينار وتوزيعها على طلاب الأسر الفقيرة المسجلة لديه.

إعانات ومساعدات

وبلغ عدد الأسر الفقيرة التي استفادت من الإعانات المالية والدورية للصندوق خلال العام الماضي 650 أسرة بمبلغ إجمالي بلغ 4 مليون و380 ألف و440 دينار، حسبما أوضح مكتب صندوق الزكاة مصراتة.

وتابع المكتب أنه تمكن من توفير مساعدات طارئة لـ 27 حالة محتاجة بمبلغ إجمالي 280 ألف و 400 دينار، إضافةً إلى توفير بدل علاج لـ 165 مريضاً بمبلغ إجمالي 2 مليون و 853 ألف و 483 دينار.

بناء وتزويج

وأوضح مكتب صندوق الزكاة مصراتة أنه بنى 88 منزلاً جديداً بمبلغ ناهز 10 مليون دينار، إضافةً إلى استكمال 321 منزلٍ بمبلغ 3 مليون و422 ألف دينار.

واوضح أنه تمكن من سداد إيجار المساكن لـ 204 أسرة فقيرة بمبلغ إجمالي بلغ 699 ألف و 200 دينار، وتزويجه 211 شاباً وفتاة ممن ينطبق عليهم وصف الفقر، بقيمة إجمالية بلغت مليوناً و727 ألف و 500 دينار.

زكاة أخرى

وأفاد المكتب باستلامه 600 لتر من زكاة الزيتون و 94 كيساً من زكاة الشعير و 286 كيلو جرام من زكاة التمور، وحصوله على 20 شاة من زكاة الأغنام، إضافةً إلى استلامه زكاة الفطر عيناً ونقداً، مؤكدًا توزيعها على مستحقيها داخل مدينة مصراتة وفق الضوابط المعمول بها.

حوصلة عامة

ولفت إلى أنه حقق إيرادات بقيمة 3 مليون و 419 ألف و 094 دينار عن العام 2012، فيما حقق مبلغ 5 مليون و 246 ألف و 800 دينار عن العام 2013م، كما حقق ازيد من 6 مليون عن عام 2014 ومثلها عن العام 2015م.

وأشار مكتب صندوق الزكاة مصراتة إلى أنه حقق أيرادًا أزيد من 10 مليون عن العام 2016م وأزيد من 18 مليون عن العام 2017.

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