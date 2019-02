غوغل تُضيف دعم «تَشفير المَلفات» على الهَواتف “مُنخفضة” المُواصفات

أعلنت غوغل عن تقنية تشفير ملفات جديدة ستوفرها لهواتف أندرويد منخفضة المواصفات والأجهزة الذكية التي لا تدعم معالجاتها معايير التشفير المتقدم.

Adiantum هو تقنية غوغل لتشفير الملفات مخصصة للمعالجات التي تعمل بمعمارية Cortex-A7 ونجدها بشكل خاص في الساعات الذكية وأجهزة التلفاز الذكي وأيضاً الهواتف منخفضة المواصفات الفنية.

هذه الأجهزة لا تملك معيار التشفير المتقدم AES لأن تطبيقه فيها سيؤدي لبطئ أداء الجهاز سواء في تصفحه أو فتح التطبيقات، لذا قدمت غوغل وضع تشفير جديد سمته Adiantum عن إمكانياته وقوته ليضاهي المعايير المعروفة مثل AES-256 حتى أنها وفرت على Github ما يلزم معرفته عنه برمجياً.

مع نسخة أندرويد القادمة فإنه سيصبح جزءاً أساسياً منها ليتوفر على الهواتف الذكية منخفضة المواصفات كأحد خيارات تشفير الملفات بخاصة أن متطلبات غوغل الآن أصبحت تفرض على كافة الهواتف الجديدة استخدام أحد خوارزميات تشفير الملفات.

