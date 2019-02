«مِيداليات أولمبياد 2020» مِن “المُخلفات وتَبرعات الأهالي”

أصدرت اللجنة المنظمة لأولمبياد 2020 في طوكيو، قرارًا بأن الميداليات التي ستقدم للفائزين ستصنع من مواد معاد تدويرها من النفايات الالكترونية، وتبرعات المواطنين، بحسب سكاي نيوز.

وقد بدأت اليابات في تجميع تلك النفايات التي سصنع منها الميداليات من أنحاء البلاد منذ 2017، قبل 18 شهرًا.

وتتضمن النفايات الأجهزة الإلكترونية غير المستخدمة، مثل الحواسيب الشخصية والكاميرات وأكثر من 5 ملايين هاتف ذكي.

وذكرت صحيفة الديلي ميل إن السكان تبرعوا بهذه الأجهزة القديمة، حتى وصل وزنها إلى نحو 50 ألف طن.

ونجح الفنيون في استخراج 16.5 كيلو جرامًا من الذهب حتى الآن، وهو 54 بالمئة من الكمية المطلوبة، لطلاء الميداليات الذهبية، مقابل 1800 كيلوجرام من الفضة، وهو 44 بالمئة من الكمية المطلوبة، عقب عدة عمليات معقدة.

الجدير بالذكر أن اللجنة الأولمبية عكفت على إطلاق حملة النفايات الالكترونية للتوعية بأهمية مشروعات الاستدامة وتقليل التلوث البيئي، وتشجيع اليابانيين على المشاركة بشكل ما في الأولمبياد.

