أحتفل شركة جوجل الأحد، بالكاتب الفرنسي جان باتيست بوكلان الملقب بـ”موليير” على واجهة محرك البحث الخاص بها كأفضل ممثل كوميدي في تاريخ المسرح الفرنسي.

ولد موليير بباريس في الخامس عشر من يناير عام 1622، وتعلم في كلية كليرمون اليسوعية، كما تلقى فيها روائع الأدب، ومبادئ العلوم الأساسية والفلسفة، وتعلم موليير اللغة اللاتينية أيضاً وتوجه موليير لدراسة القانون وكان يزاول مهنة المحاماة، ولكن في عام 1643 قرر أن يتجه للمسرح. وفقاً لما أورده موقع “المشهد العربي”

ومن أشهر أعمال موليير ومؤلفاته “مدرسة الزوجات” و”مدرسة الأزواج” و”البخيل” و”طبيب رغم أنفه” وغيرها من المسرحيات التي حققت نجاحاً كبيراً، لتصبح من أشهر وأهم الأعمال المسرحية في التاريخ.

يُذكر أن جون باتيست بوكلان الملقب موليير، مؤلف كوميدي مسرحي، وشاعر فرنسي، ويعد أحد أهم أساتذة الكوميديا في تاريخ الفن المسرحي الأوروبي ومُؤسس “الكوميديا الراقية”.

قام بتمثيل حوالي 95 مسرحية منها 31 من تأليفه، وتمتاز مسرحياته بالبراعة في تصوير الشخصيات وبالأخص في تكوين المواقف والقدرة على الإضحاك.

The post غوغل تَحتفل «بِمُوليير» والكُوميديا الفَرنسية appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا