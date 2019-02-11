بالفيديو | مشروب ينسف الكرش نهائياً في 30 يوماً!

هنالك العديد من المشروبات الفعالة في حرق الدهون والتخلص من الكرش بشكل نهائي، إلا أن المشروب الذي نتحدث عنه، فعاليته ستدهشك في حرق الدهون ونسف الكرش.

والسبب وراء ذلك لأنه غني بمضادات الأكسدة التي تسرع الأيض، وتساعد على حرق أسرع للدهون، فلا تتردد في تجربته على الأقل لمدة 30 يوماً.

وللمشروب فوائد أخرى فهو ليس مثالياً فقط لحرق الدهون ونسف الكرش، بل تنظيف الشرايين ومحاربة تكون الدهون الثلاثية، فيمكنك البدء من الآن في تحضيره وتناوله، وفقاً لموقع هيلث كير الأمريكي.

فيديو توضيحي للمشروب:

المكونات:

حفنة من الكرفس

عودان من القرفة

نصف ملعقة مريمارية

ثمرة فجل

ثمرة جريب فروت

طريقة تطبيقه:

اغلي القرفة على النار واتركه حوالي 10 دقائق، ثم قم بتصفيتها وتركها جانباً في الخلاط الكهربائي أضف الفجل والكرفس والجريب فروت واتركه حتى يتم سحقهم تماماً، وأضف إليهم القرفة وقم بمزجهم جيداً وتناول كوب إلى 3 أكواب على مدار اليوم فسيمنحك ذلك المشروب الشبع وحرقاً أسرع للدهون.

إقرأ الخبر ايضا في المصدر من >> المشهد الليبي