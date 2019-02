«مستر بن» يتوقف عن “التمثيل” لعام كامل

أعلن الممثل روان أتكنسون المعروف بأدائه التلفزيوني في دور “مستر بن” في خبر مفاجئ توقفه عن التمثيل لعام كامل.

جاء إعلانه عن التوقف عن التمثيل لعام كامل بأنه “يرغب في قضاء كامل وقته مع ابنته آيلا التي أوضح عن “مولع بها” ويرغب في قضاء كامل وقته معها حسب ما نقلت صحيفة The Sun.

وأضف روان أنه يرغب كذلك في اتاحة الفرصة لحبيبته الممتثلة لويس فورد التي إلتقى بها سنة 2012 الذي أعلن عن علاقته بها ورزق منها بإبنته آيلا ديسمبر عام 2017.

يُذكر أن مسلسل مستر، مسلسل بريطاني كوميدي من تأليف روان أتكينسون وريتشارد كورتيس، ومن بطولَة أتكينسون في الدور الرئيسي. ويتكون المسلسل من 15 حلقة. عُرضت ثلاثة عشر حلقة على قناة ITV البريطانية مُنذ 1 يناير 1990 وحتى 15 ديسمبر1995.

