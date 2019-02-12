اسباب نقص ماء الرادياتير بالسيارة

ايوان ليبيا – وكالات :

الرديتر هو عبارة عن خزنة نحاسية ، و هو الجزء الموجود في السيارة الذي يعمل على تبريد و خفض درجة حرارة محرك السيارة ، و ذلك خلال تحريك السيارة و السير بها ، يوجد نوعان من الرديتر ؛ الأول يتم تزويدة بالماء عن طريق إزالة الغطاء ، و الآخر يتم تزويدة بالماء عن خزان جانبي ، و قد يتعرض الرديتر للتلف و في هذه الحالة قد يشكل خطرًا على السيارة بأكملها ، لأن عدم تأدية الرديتر لوظيفته يؤدي إلى إرتفاع درجة حرارة السيارة .

إن كفاءة دورة التبريد للتخلص من درجة حرارة السيارة هي العامل الأساسي لزيادة عمر المحرك ، لذلك لابد من التأكد من صحة الرديتر لضمان سلامة المحرك ، و في هذا المقال سوف نقوم بتوضيح أسباب نقص ماء الرديتر و ما يتعرض له الرديتر من مخاطر .

أسباب نقص ماء الرديتر في السيارة :

1- قد يكون غطاء القربة غير محكم الغلق و هذا ما يؤدي تبخير الماء .

2- وجود تلف في منظم الحرارة الخاص بالسيارة ( الثيرموستات ) ، و هو يقوم بتنظيم درجة حرارة الماء بعد دخوله إلى الرديتر ، و لذلك عند حدوث أي خلل به يؤدي إلى نقص الماء .

3- قد يكون سبب نقص الماء هو وجود ثقب داخل الأنابيب المرنة الموجودة داخل الرديتر ، و تصنع تلك الأنابيب من مواد مقاومة للحرارة و البرودة .

4- وجود كمية من الهواء داخل نظام التبريد ، و هذا ما يؤدي إلى نقص المياه داخل رديتر السيارة .

5- يمكن أن يؤدي التهريب في في الرديتر نفسه إلى نقص المياه داخله ، و في هذه الحالة لابد من تغيير الرديتر بأكمله .

6- قد يكون هناك عطل في مضخة الماء المرتبطة بمحرك السيارة فهذا يؤثر على الرديتر بسبب القرب الشديد منه .

7- تعتبر مروحة السيارة أحد العوامل العامة لتبريد السيارة ، و هي تقع في الجزء الأمامي من السيارة ، و عند حدوث أي خلل بها يؤدي ذلك إلى نقص مياه الرديتر .

8- حدوث ثقب أو كسر في مطرة الماء الموجودة بالسيارة يؤدي إلى نقص مياة الرديتر ، و في هذه الحالة لابد من إعادة تصليح المطرة أو تغيرها نهائيًا .

9- تشغيل المكيف في فصل الصيف أو الشتاء كثيرًا يستهلك الكثير من الماء مما يؤدي إلى سحب المياه من الرديتر .

10- قد يعود نقص المياه إلى تلف الرديتر نتيجة لإستخدامه لفترة زمنية طويلة ، و لابد من التأكد أن زيت البنزين غير مختلط مع الماء .

11- يحدث نقص المياه بسبب كسر أو تسريب في الصرة المخصصة للتنظيف و التي تقع أسفل الرديتر .

12- تهريب الطبات يؤدي إلى نقص مياه الرديتر ، و يمكن زيادة منسوب المياه عن طريق زيادة مياه القربة الأحتياطية .

نصائح للحفاظ على سلامة الرديتر :

1- يجب تنظيف رديتر السيارة عند السير بها عشرين كيلو أو كل ستة أشهر ، و يمكن إجراء هذا التنظيف عن طريق توصيل فوهة خرطوم متصل بالماء في فتحة الرديتر ،و لابد من ترك صنبور الماء مفتوح في خزنة الرديتر السفلية ، و ملاحظة مرور الماء في الدورة ، مع مراعاة تشغيل المحرك حتى يمكن للطلمبة دفع الماء ، و يتم ذلك التنظيف لمدة خمس دقائق حتى يمكن التأكد من خروج ماء نظيف من الصنبور .

2- يمكن استخدام تيار ماء و هواء معاكس لإتجاة دورة التبريد و ذلك لتنظيف مواسير الرديتر .

3- لابد من تنظيف الفراغات الموجودة في مواسير النحاس و ذلك لإزالة الحشرات و أوراق الشجر منها ، كما يجب متابعة نظام التبريد و معالجة أي تسريب منه حتى لو كان ضئيلًا .

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