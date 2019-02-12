شيرين عبد الوهاب: حاولت الانتحار ليسامحني الله

كشفت النجمة المصرية شيرين عبد الوهاب عن محاولتها الانتحار لأكثر من مرة بعد أن مرت بظروف نفسية سيئة وصعبة.

وطلبت عبد الوهاب خلال مقابلة تلفزيونية من الله أن يسامحها متمنية على الجميع عدم التفكير بالانتحار.

وأضافت بأنها تتناول أدوية مضادة للاكتئاب بعد أن ذهبت للكثير من الأطباء النفسيين لتستقر على معالج أميركي الجنسية مبينة بأنها كانت راغبة بالزواج من طبيب نفسي وهي تصف زوجها الحالي بالطبيب النفسي الذي ساعدها منذ بداية زواجهما على التخلص من الأشياء السلبية ونسيان كلمة الخوف.

يشار إلى أن شيرين تزوجت مؤخرا من المغني المصري حسام حبيب واشتركا معا في أغنية لاقت رواجا واسعا.

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