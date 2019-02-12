فجّر مقدم البرامج في محطة “فوكس نيوز” الأميركية “بيت هيغزيث” مفاجأة من العيار الثقيل خلال إذاعته حلقة من برنامجه “فوكس أند فريندز”.

وقال “هيغزيث” إنه لم يغسل يديه منذ 10 أعوام لعدم إيمانه بوجود الميكروبات الدقيقة لأنها لا ترى بالعين المجردة، مبينا في ذات الوقت أنه يأخذ لقاحات ضد الأمراض.

وأضاف أنه تعهد بقول ما لم يقله مسبقا على الهواء مباشرة خلال العام 2019 وذلك ردا على سخرية زملائه منه لأنه يتناول ما تبقى من البيتزا.

هذا ولاقى ما كشف عنه “هيغزيث” الترحيب من بعض مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي فيما نظر إليها البعض بعين القلق.

وتفيد مراكز الوقاية من الأمراض في الولايات المتحدة بأن غسل اليدين بانتظام هو أحد أفضل الطرق لإزالة الجراثيم وتجنب المرض.

وأشارت دراسة علمية إلى وجود تريليون جرثومة في غرام واحد من المخلفات البشرية فيما يمكن أن تنتشر بكتيريا “السالمونيلا” و”إي كولاي” في حال عدم غسل اليدين.

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