المستشفى الجامعي طرابلس سيفتتح قسم غسيل الكلى الخميس المقبل

قال

رئيس قسم غسيل الكلى بالمستشفى الجامعي طرابلس ” الطبي” عبد المنعم الشعافي،

الثلاثاء، إن القسم سيشرع الخميس في استقبال مرضى الفشل الكلوي بعدد 20 كرسيا للمرضى

الذين ليست لديهم جداول في مراكز غسيل أخرى.

وأوضح

الشعافي، في تصريح صحفي، أن افتتاح القسم سيخفف العبء على مراكز غسيل “الشط، جنزور،

طريق المطار”؛ لتقديمه خدمة يوميا لعدد 120 مريضا يوميا على مدار الساعة.

وأشار

الشعافي، إلى وجود نخبة من الفنيين المؤهلين للإشراف على عملية الغسيل، بالإضافة لاستقطاب

خمس عشرة فنيا من خريجي المعهد العالي للتمريض تخصص تخدير وعناية فائقة وضخهم كدماء

جديدة للقسم.

يشار

إلى أن القسم سيوفر مبدئيا 2000 غسلة تكفي لتشغيل لثلاثة أشهر.

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