ثلاثة نماذج جديدة من هواتف آيفون.. ولكن ماذا عن الأسعار؟

كشفت مواقع متخصصة بشؤون التقنية بعض المعلومات عن هواتف “آيفون” التي ستطرح العام الجاري.

حيث أن “آبل” عازمة هذا العام أيضاً على طرح 3 نماذج من الهواتف كما في العام السابق، أولها سيكون “XR” بسعر 749 دولاراً تقريبا، وهاتف آخر “XI” بـ 999 دولاراً، وهاتف هو الأكبر “XI Max” بـ 1099 دولاراً.

هذا ولم تعلن “آبل” عزمها على رفع أسعار هواتفها هذا العام بسبب المشكلات التي لاقتها في مبيعات الهواتف الأخيرة، والتي كان أحد أهم أسبابها الخلافات مع الصين.

من جهة أخرى ذكر الرئيس التنفيذي لشركة آبل تيم كوك أن الشركة ستخفض أسعار أجهزتها المطروحة للبيع في البلدان التي انخفضت قيمة العملة الوطنية فيها مقابل الدولار، وجاء هذا القرار بعد تقييم الأوضاع الاقتصادية للأسواق، وانخفاض مبيعات “آيفون” في بعض البلدان.

