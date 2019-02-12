خرائط قوقل تختبر التنقل بالواقع المعزز “AR”

في مايو من العام الماضي، عرضت شركة قوقل تقنية لصالح

خرائطها من شأنها تدعم الملاحة أو التنقل بالواقع المعزز “AR”،

وذلك بالاعتماد كليًا على كاميرا الهاتف مع الاعتماد على نظام تحديد المواقع “GPS”،

كانت هذه الميزة آنذاك في مراحلها التجريبية الأولى ولم يختبرها إلا فريق عمل

التطبيق، ولكنها الآن أصبحت متاحة لعدد محدد من المستخدمين من أجل تجهيزها

وإطلاقها لجميع المستخدمين حول العالم.

عمومًا فيما يخص إمكانية الاستخدام، سيكون هناك زر مخصص

للوصول إلى الخرائط بوضع AR، أو ببساطة

عن طريق رفع الهاتف، حيث سيطلب من المستخدم أولًا تحريك الهاتف حتى يتعرف على

المعالم المحيطة لمقارنتها مع موقع GPS وبيانات

البوصلة، بعد ذلك سيعرض التطبيق إدخال الكاميرا على الشاشة والأسهم التي تشير إلى

المكان المقصود، على أن تظل الخريطة التقليدية معروضة في أسفل الشاشة حتى يتمكن

المستخدم من رؤية المكان الذي يتجه إليه.

وهذه الميزة ستكون حصرية لاتجاهات المشاة، ولم تتطرق

الشركة لدعمها أثناء القيادة، لأنه من غير المعقول أن يُحمل الهاتف أثناء القيادة،

أخيرًا ومن أجل السلامة إذا استخدمت هذا الوضع لمدة طويلة فسيؤدي إلى تعتيم الشاشة

وسيطلب منك إيقاف تشغيلها للحفاظ على البطارية والبيانات.

المصدر : عالم التقنية

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