مالية المؤقتة تطلق لقاء عمل للمراقبين الماليين

أخبار ليبيا24- خاص

انطلق اليوم الثلاثاء في مقر مراقبة الخدمات المالية بإشراف وزارة المالية والتخطيط في الحكومة المؤقتة لقاء عمل عن آلية منظومة جرد الخزائن والأصول، ويستمر على مدى يومين متتاليين.

وقال المراقب في الخدمات المالية بنغازي طارق محمددربي :”اليوم قمنا بافتتاح لقاء العمل الخاص بجرد الأصول والحسابات وذلك لحرص وزارة المالية والتخطيط بالحكومة للتدقيق في الحسابات والأصول وحماية المال العام من الأهدار وعدم التصرف فيه”.

وتابع دربي “لحرصنا على أملاك الدولة قمنا بإنشاء سجلات خاصة بهذة الأصول والارتقاء بمستوى أداء الموظفين القائمين على هذة الأعمال في المراقبات لتوصيل البيانات على أكمل وجه”.

ومن جهته، قال مدير إدارة المتابعة في وزارة المالية والتخطيط عزالدين عبدالكريم :”إن الوزارة تقوم دائمًا بأنشطة من شأنها العمل على الرفع من الأداء والعمل المالي للدولة والتعرف على العمل الإلكتروني للحصول على النتائج السليمه والصحيحة في الوقت المناسب”.

وأضاف عبدالكريم أن هذه الأنشطة تساعد متخذي القرارات على إصدار القرارات السليمة بناء على هذة النتائج كما تساعد في الحفاظ ومتابعة أصول الدولة من الأهدار والضياع.

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