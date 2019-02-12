عقب استلامه وتأمينه من القوات المسلحة…مطالب لرفع القوة القاهرة عن حقل الشرارة

أخبار ليبيا24

طالب رئيس مجلس النواب عقيلة صالح اليوم الثلاثاء مصطفى صنع الله رئيس المؤسسة الوطنية للنفط برفع حالة القوة القاهرة عن حقل الشرارة النفطي عقب سيطرة القوات المسلحة عليه وتأمينه بشكل كامل.

وأوضح صالح أن أسباب إعلان القوة القاهرة على الحقل زالت، طالبًا صنع الله بالتواصل والتنسيق مع القيادة العامة للقوات المسلحة بالخصوص.

وحمل رئيس مجلس النواب رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مسؤولية الخسائر المادية الناجمة عن استمرار إغلاق حقل الشرارة النفطي بفرض القوة القاهرة عليه.

ومن جهته، ناشد المجلس الاجتماعي الأعلى لطوارق ليبيا، اليوم الثلاثاء، المؤسسة الوطنية للنفط رفع القوة القاهرة عن حقل الشرارة النفطي واستئناف الإنتاج وعودة العاملين.

وحمل المجلس الاجتماعي في بيان له رئيس المؤسسة، مصطفى صنع الله، مسؤولية التأخير، وذلك في إشارة إلى أن الأعذار قد انتهت بعد تسلم القوات المسلحة مسألة تأمين الحقل.

وذكر المجلس المجلس الاجتماعي الأعلى لطوارق ليبيا أن الحقل له أهمية كبرى للاقتصاد الليبي والقوات المسلحة هي نفس الجهة المشرفة على تأمين كافة الحقول في شرق البلاد.

وحمّل المجلس، رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفي صنع الله، أي خسائر أخرى تنتج عن التأخير في استئناف الإنتاج.

يشار إلى أن المؤسسة الوطنية للنفط الليبية، أعلنت في 18 ديسمبر 2018 حالة “القوة القاهرة” في حقل الشرارة النفطي، بسبب سيطرة مجموعة مسلحة على الحقل الذي ينتج نحو 315 ألف برميل يوميا، وهو يعد أحد أكبر الحقول النفطية في ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24