قصة فتاة أنقذت صورة بـ”فيسبوك” حياتها

أنقذ التغيير المفاجئ للصورة الشخصية للفتاة الأميركية آشلي ديلارد حياتها، حيث تبدلت صورتها الشخصية إلى صورة هاتفها وهو محطم وحوله الدماء.

وكانت ديلارد فقدت الاتصال مع عائلتها منذ مساء الجمعة الماضي، بعدما استقلت سيارة زرقاء اللون، وقامت عائلتها بإبلاغ الشرطة دون أن يعثر لها على أثر.

وأخبرت أختها والدتها أن سيدة اتصلت بها وأبلغتها طلب أشلي بأن تنبه أسرتها، وأنها في مكان ما، وبحاجة للاتصال بالطوارئ.

وساهم تغيير الصورة المفاجئ إلى هذه الوضعية المرعبة في تعزيز الشرطة لعمليات البحث، والتي استمرت إلى أن عثر على الفتاة في منطقة إيسلي في ولاية ساوث كارولينا، وهي مصابة بعدة جروح.

ولا تزال التحقيقات جارية لمعرفة من كان وراء هذا الحادث، ومن قام بتغيير الصورة الشخصية على صفحة فيسبوك.

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