الشرطة تنقذ حياته.. فيسرق سيارتها

أقدم الأميركي جريمي ديفز البالغ من العمر 25 عاما على سرقة سيارة الشرطة التي جاءت لإنقاذ حياته.

وتعود أحداث القصة إلى يوم الخميس الماضي، حيث تلقى قسم شرطة كولومبوس بلاغا يفيد بوجود جريمي الذي يعيش في ولاية أوهايو في حالة خطرة نتيجة لتناوله جرعة زائدة من المخدرات.

فهرعت الشرطة إلى منزله، وقامت بإعطائه عقار ناركان الذي يستخدم في مثل هذه الحالات، ومن ثم وضع في سيارة الإسعاف.

وباغت ديفز الشرطة خلال مراجعتها لسجله القانوني، فهرب من سيارة الإسعاف وسرق سيارة الشرطة.

وحتى الآن لا يزال جريمي ديفز متواريا عن الأنظار، وسجل ضده ضبط بتهمة السرقة، وطلبت الشرطة من أي شخص يملك معلومات عنه بأن يتقدم بها إلى أقرب مركز شرطة.

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