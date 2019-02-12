TSMC ستبقى تزوّد أبل بمعالجات Apple 13

أشارت عدة تقارير إلى استمرار الشراكة ما بين شركة أبل وشركة TSMC التي قامت بإنتاج معالج Apple A12 Bionic، حيث من المتوقع أن تقوم الشركة المعالج الجديد لهواتف أيفون إصدارات عام 2019، والمتوقع في النصف الثاني من السنة.

وستبدأ الشركة عملية تصنيع معالجات Apple 13 في الربع الأول من هذا العام، ومن المتوقع أن تستمر الشركة باستخدام تكنولوجيا 7 نانو متر، لكن مع إضافة تحسينات لها من خلال تعزيز Extreme Ultraviolet lithography .

وصرح مسؤول من داخل الشركة أن الشركة تعتمد على تصنيع الرقاقات والمعالجات من خلال تقنية استخدام تكنولوجيا 7 نانومتر، حيث إن مبيعاتها تشكل ربع عائدات الشركة، مع توقعات بارتفاع العائدات مستقبلا بسبب زيادة الطلب في قطاع السيارات وقطاع HPC، على أن يكون هذا النمو بطيئا بسبب تراجع الطلب على الهواتف الذكية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية