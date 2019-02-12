سامسونغ تحدد موعد إطلاق أول هاتف قابل للطي

تعتزم شركة سامسونغ الكشف عن جهازها القابل للطي الأول في 20 فبراير الجاري، وفق ما أفادت عدة تقارير.

واستدلت التقارير على ذلك من خلال تغريدة الشركة على تويتر والتي تحدثت فيها عن مستقبل الهواتف الذكية الجديد، وحددت موعد 20 فبراير لكشف هذا المستقبل.

ولم تصرح سامسونغ عن شكل الجهاز ونوعه، حيث إن الفيديو الترويجي احتوى على عدة تصميمات لهواتف قابلة للطي.

وأشارت التسريبات إلى أن الهاتف سيزود بشاشتي لمس الأولى بحجم 4.58 بوصة والثانية بحجم 7.3 بوصة إحداهما قابلة للطي، كما سيتم تزويده ببطاريتين.

ومن المتوقع أن يطلق هذا الهاتف برفقة هاتف سامسوج جالاكسي إس 10 بسعر يصل إلى 1500 دولار.

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