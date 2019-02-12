مع الوسادة الذكية.. لا شخير بعد اليوم

أطلقت إحدى الشركات وسادة ذكية جديدة من شأنها أن تجد حلا لمسألة الشخير الذي يعاني منها عدد كبير من الأشخاص، وتسبب القلق والإزعاج للمقربين منهم.

ويقوم مبدأ عمل الوسادة الذكية على إصدار أصوات مريحة وضوضاء في الخلفية متى ما يبدأ الشخير، دون أن تؤدي هذه الأصوات إلى إيقاظ الشخص، وإنما تجعله يتوقف عنه.

ولكي تقوم الوسادة الذكية بتشغيل هذه الأصوات يجب أن يقوم المستخدم بربطها بتطبيق Sound sleep، ومن خلال سماعة البلوتوث الموجودة فيها تقوم بإصدار الأصوات أو الموسيقى، أو الكتب المسموعة، حيث يحدد هذا المستخدم الأصوات التي يرغب بأن تصدرها الوسادة.

كما أنها تتيح الفرصة للشخص لتشغيل قصص الأطفال ليمنحهم نوما هانئا، أو التحدث مع من يحب من خلالها دون الحاجة إلى الهاتف أو سماعات.

يذكر أن الشركة أطلقت الوسادة الذكية في الأسواق بسعر يصل إلى 50 جنيها أسترلينيا.

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